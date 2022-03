Les Princes et princesses de l'amour : Une candidate fiancée, elle affiche fièrement sa bague !

L'année 2022 est placée sous le signe de l'amour pour bon nombre de candidats de télé-réalité ! Carla Moreau et Kevin Guedj, ex-couple star des Marseillais, ont célébré leur mariage grandiose, Maddy Burciaga et Benjamin Samat ont également sauté le pas... et ils ne sont pas les seuls ! En effet, sur les réseaux sociaux, c'est une autre figure du petit écran qui annonce une belle nouvelle !

Il s'agit de Lysa Rose, révélée dans L'île de la tentation en 2019 sur W9. La jolie brune était venue tester le couple qu'elle formait avec un certain Nicolas. Plus tard, elle a participé à un autre programme de télé-réalité bien connu, Les Princes et princesses de l'amour (saison 7, en 2020), toujours sur W9. Toutefois, Lysa Rose n'a pas trouvé chaussure à son pied devant les caméras de la chaîne. C'est désormais au bras d'un certain Marc-Antoine, dit Marco, qu'elle file le parfait amour. D'ailleurs, mercredi 23 mars 2022, le couple fait un grand pas.

En vidéo sur Instagram, le jeune brun apparaît en costume gris, un genou à terre devant sa belle. Le décor est magique. En effet, Lysa Rose et Marc-Antoine se retrouvent au Louis XV, le restaurant gastronomique d'Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, à Monaco. C'est alors au beau milieu d'un magnifique hall avec moulures aux murs et bougies au sol que Marc-Antoine fait da demande en mariage. "J'ai dit OUI, écrit la belle brune aux cheveux bouclés. Tu es mon sourire et ma carte chance." En story, Lysa Rose affiche fièrement sa bague, un solitaire en argent ou or blanc serti de diamants. En commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter les amoureux pour leurs fiançailles !