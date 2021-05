L'Île de la tentation : Une ex-candidate enceinte, son annonce discrète en photo

La famille L'Île de la tentation va s'agrandir. Ce mardi 25 mai 2021, une ancienne candidate a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant.

En 2019, les téléspectateurs de W9 ont découvert Lysa Rose. A l'époque, elle avait 22 ans et était amoureuse d'un certain Nicolas. Les anciens tourtereaux étaient venus tester leur couple car un problème de jalousie venait parfois semer le trouble. S'ils sont repartis ensemble de l'aventure, leur histoire d'amour n'avait pas duré. La jeune femme a donc participé à la télé-réalité Les Princes et les Princesses de l'amour l'année suivante. Elle a fini par retrouver son ex. Mais c'est finalement avec un jeune homme prénommé Marco qu'elle file aujourd'hui le parfait amour. Et ils s'apprêtent à vivre la plus belle des aventures.

C'est une annonce très discrète qu'a faite Lysa Rose en story. On peut l'apercevoir avec son cher et tendre, debout. La belle brune porte une robe et très vite, on peut apercevoir un beau baby bump. Elle a l'une de ses mains posées sur le côté du ventre et son compagnon dessus. "Notre petit trésor", a-t-elle écrit en légende.

Pour l'heure, Lysa Rose n'a pas précisé à quelle stade de la grossesse elle en était, ni si elle attendait une petite fille ou un petit garçon. Nul doute qu'elle ne manquera pas d'informer ses abonnés dès que cela sera possible.

C'est en avril 2020 que la jeune femme a officialisé son couple avec Marco. "Rien n'a jamais été aussi évident. Mon crush jusqu'à la fin", avait-elle écrit en légende.