Les Princes : Un candidat phare cambriolé après une soirée avec Booba !

Depuis plusieurs années, les candidats de télé-réalité sont la cible de cambriolages. Après Greg Yega (Les Marseillais), volé et violenté avec une arme alors qu'il se trouvait avec sa compagne Mélanie ORL fin août, une autre figure du petit écran a été visée. Adrien Laurent, vu dans Les Princes de l'amour (W9), La Villa des coeurs brisés (TFX), Les Anges (NRJ12) ou encore Moundir et les apprentis aventuriers (W9), a été cambriolé.

Les faits se sont déroulés samedi 11 septembre 2021, en Belgique. Il a passé la soirée avec des amis au club The View, une adresse de Bruxelles connue pour sa superbe terrasse, où s'est produit Booba. Il a dansé sur les sons du célèbre rappeur avant de filer se reposer à l'appartement où il séjourne. Et c'est à ce moment que les malfaiteurs ont frappé.

En effet, le cambriolage s'est déroulé dans le plus grand silence, alors qu'Adrien Laurent et ses camarades dormaient profondément dans les chambres adjacentes. "Ils sont rentrés pendant qu'on dormait. Je n'ai rien entendu. C'est incroyable", confie-t-il sur Snapchat au lendemain du vol. Et de poursuivre : "Ils ont forcé la porte... pour trois cabas Louis Vuitton et des vêtements." Ces "cambrioleurs amateurs", qualifiés ainsi par Adrien Laurent car ils ont laissé des traces de sang en défonçant la porte, ont emporté avec eux chaussures, sacs et vêtements de luxe des maisons Dior, Versace ou encore Louis Vuitton. Pour l'heure, l'influenceur n'a pas divulgué le montant du préjudice.

Le candidat de télé-réalité banni d'Instagram est arrivé à Bruxelles avec un cabas Louis Vuitton, le voilà qui repart pour Paris avec ses quelques affaires... dans un sac en plastique ! "C'est bien, c'est bien", lâche-t-il, amer. Nul doute qu'il partagera l'avancée de l'affaire sur ses réseaux sociaux.