Les promotions Tefal continuent, craquez pour ce set de casseroles Ingenio !

La casserole, élément de cuisson indispensable

Nous n'allons pas vous donner la définition d'une casserole, c'est indéniable, tout le monde sait ce que c'est ! Ustensile de cuisine à l'allure simple, il est néanmoins essentiel d'en avoir une dans sa cuisine afin de pouvoir réaliser une multitude de plats. Elle vous servira aussi bien à faire chauffer de l'eau pour cuire des pâtes qu'à faire sauter des légumes.

Sa grande particularité est qu'elle permet de cuire les aliments de manière uniforme. Sa conception repose sur un fond épais et plat capable de répartir la chaleur de manière égale et donc d'assurer une cuisson optimale de vos ingrédients. Vos aliments ne colleront pas au fond de la casserole et vous pourrez facilement la nettoyer !

Vous pourrez également faire mijoter des plats ou réaliser des ragoûts grâce au couvercle souvent vendu avec ! Durable, une fois que vous investissez dans des casseroles de qualité, vous n'aurez plus à les changer durant un très long moment, voir jamais. Très résistantes, elles peuvent être nettoyées au lave-vaisselle pour vous faciliter encore plus la tâche !

Que vous soyez un cuisiner débutant ou un chef expérimenté, la casserole et un ustensile indispensable qui permet de cuisiner de bons petits plats pour vous et pour toute votre famille !

