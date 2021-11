Les Reines du shopping : Cristina Cordula épinglée pour une remarque déplacée sur le physique d'une candidate

Dans les Reines du shopping, les téléspectateurs ont l'habitude d'entendre Cristina Cordula s'émerveiller sur les tenues des candidates et les qualifier de "magnifaïke" à tout bout de champ. Mais la plus française des modeuses brésiliennes peut également parfois avoir des remarques blessantes. Ce fut le cas avec Chloé.

La jolie influenceuse connue sous le pseudo The Ginger Chloé sur la Toile, en référence à sa chevelure, rousse a participé à l'émission l'été dernier lors d'une semaine où elle devait être "Féminine en dévoilant son dos", diffusée du 3 au 7 août. Si elle avait bien respecté le thème, Chloé n'avait pas choisi une tenue des plus adaptées à sa morphologie aux yeux de Cristina Cordula. Au moment de défiler, l'animatrice de M6 n'avait alors pas caché sa déception, se permettant même un commentaire quelque peu insensible. "La règle d'or pour dévoiler votre dos, c'est de ne pas montrer votre bourrelet", expliqua-t-elle.

C'était très difficile pour moi

"La remarque de Cristina Cordula sur mon corps m'a achevée", s'est souvenue Chloé sur Tik Tok en repartageant des images de ce moment. Et pour elle de se confier : "Je ne vous cache pas que c'était très difficile pour moi quand on m'a dit que c'était une erreur d'avoir montré mon dos parce qu'on apercevait mon bourrelet mais mon bourrelet je ne peux pas l'enlever, il fait partie de moi et à ce moment-là j'ai eu honte de moi, honte de mon corps."

Un épisode douloureux pour Chloé qui apparaît aujourd'hui comme un lointain souvenir. La jeune femme a depuis décidé de se battre contre les jugements autour du corps en prônant la tolérance et l'amour de soi. "C'est une revanche parce que je poste sur Instagram des photos de mon dos avec des plis et j'ai envie de dire à toutes les personnes que c'est ok si vous n'avez pas un dos lisse. Vous avez le droit de le montrer, vous avez le droit de vous dévoiler, vous avez le droit de porter des dos nus, vous êtes incroyables", a-t-elle conclu sa vidéo Tik Tok. Des messages qui ont déjà été salués par la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa entre autres.