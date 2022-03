Les Reines du shopping : Un membre de la prod' dérape en off, une candidate balance 2 ans après !

Chaque semaine dans Les Reines du shopping, Cristina Cordula retrouve cinq candidates. Elles ont pour but de trouver la tenue idéale, avec un thème à respecter et un temps ainsi qu'un budget limités. Chacune défile après sa journée shopping et ses concurrentes lui attribuent une note, tout comme l'animatrice. En septembre 2019, M6 diffusait une nouvelle semaine de compétition spéciale influenceuses. Yasmine, Dasha, Chloé, Era et Clémence avaient pour mission de s'afficher "féminine en dévoilant leur dos". Après le tournage, l'une d'elles a eu la mauvaise surprise de recevoir un message plutôt particulier d'un membre de la production...

Sur TikTok, Chloé, connue sur le réseau social sous le pseudonyme de The Ginger Chloé, est suivie par plus de 430 000 abonnés. Mercredi 16 mars 2022, soit deux ans et demi après sa participation au programme de M6, elle révèle avoir reçu des mots inappropriés de la part d'un technicien. "Tu participes à une émission télé et tu te rends compte après qu'il y a de gros chiens dans l'équipe de production", lâche-t-elle. Et de dévoiler le fameux message : "Bonsoir Chloé, j'ai passé une belle semaine des Reines du shopping à tes côtés... Tu as été très sexy avec cette combi, très joli décolleté et si je peux me permettre... les plus jolies fesses." Quelques mots signés d'un certain Julien.