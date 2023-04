Letizia d'Espagne brille sans se ruiner : sa robe colorée qui sent bon l'été coûte moins de 100 euros !

Jeudi 13 avril 2023, à l'heure où des pluies diluviennes ont balayé la Floride et le Sud-Ouest de la France, Letizia d'Espagne savourait la douceur de vivre de son pays. La reine consort n'était pas en vacances pour autant. Elle était même très attendue. Ce même jour se déroulait la cérémonie de proclamation du Prix Arts et Lettres à Cordoue dans le Sud de l'Espagne. Un moment particulièrement important pour la femme de Felipe VI, à l'attrait culturel conséquent.

C'est en solo que la reine Letizia a quitté le palais de la Zarzuela de Madrid pour traverser une bonne partie du pays et se rendre en Andalousie. Sur place, la Souveraine a pris connaissance des divers projets en compétition pour obtenir le prix, tous soutenus par la fondation Princesse de Gérone, dont le développement des talents de la jeunesse est le principal objectif. "Elle aspire à être une référence nationale de soutien aux jeunes dans leur développement professionnel et personnel et s'intéresse particulièrement à la détection de jeunes talents pouvant servir de références contemporaines à d'autres jeunes, ainsi qu'à des programmes pour améliorer l'employabilité et la transformation pédagogique", est-il écrit sur le site.