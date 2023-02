Letizia d'Espagne : Renversante au bras de Felipe, la reine sérieuse pour une visite capitale en Afrique

C'est une visite d'état de la plus haute importance : durant quelques jours, le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia vont visiter l'Angola, un pays d'Afrique qui voit grandir année après année sa communauté espagnole et qui marque le premier voyage de la famille royale ibérique en Afrique subsaharienne. Un voyage commencé ce lundi 6 février avec une arrivée grandiose : alors qu'elle était partie en manteau bien chaud, la reine a débarqué de l'avion dans une magnifique blouse rose pâle, signée Hugo Boss, l'une de ses marques favorites, associée à un pantalon de la même couleur.

Perchée sur des escarpins également rose, tout comme l'était la cravate du roi Felipe, la reine s'est appuyée au bras de son mari pour descendre de l'avion, dans un geste de proximité... plutôt rare ! Accueillis par Joao Manuel Gonçalves Lourenço, le président du pays, ils ont passé une soirée privée mais ont attaqué ce mardi sur les chapeaux de roue en allant déposer une fleur au Mémorial Agostinho Neto, où reposent les restes de l'ancien chef d'Etat.

Un geste très symbolique pour les habitants du pays, qui ont pu les voir, très sérieux, faire une minute de silence puis signer le registre. Et pour cette matinée très solennelle, fini le rose : bien plus sérieuse, la souveraine espagnole portait une sublime robe noire à pois blancs et des escarpins noirs. Lumineuse, elle était parfaite auprès du sérieux Felipe. Le couple a cependant pu échanger avec le président du pays mais également avec sa femme, Ana Afonso Dias.

Encore de nombreux engagements avant le retour à Madrid

Economiste de formation et politicienne, la sexagénaire devenue première dame en 2017, devrait d'ailleurs s'entretenir longuement avec la reine espagnole ce mardi après midi sur un sujet très important pour elles : l'éducation des jeunes filles. Toutes les deux rencontreront d'ailleurs des femmes fortes du pays, pour échanger avec elles, pendant que le roi et le président seront sur un engagement de leur côté. Ce mardi soir, le couple royal rencontrera enfin les représentants de la communauté espagnole de Luanda, la capitale de l'Angola.

Un voyage qui va encore durer plusieurs jours avant que le roi et la reine ne rentrent à Madrid pour retrouver leur fille Sofia, 15 ans. La jeune fille finit en effet ses années de collège avant de partir en septembre prochain pour le Pays de Galles, où elle effectuera ses deux dernières années d'études comme sa soeur, la princesse héritière Leonor, qui y est actuellement. Celle-ci rentrera d'ailleurs définitivement à Madrid avant l'été et entrera dans une formation militaire.