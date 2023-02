Felipe et Letizia d'Espagne : Leur fille Sofia va quitter Madrid, grande décision pour son avenir !

Elle va quitter le nid ! En ce début de semaine, Felipe d'Espagne et sa femme Letizia, actuellement en voyage pour quelques jours en Angola, ont annoncé une grande nouvelle pour leur fille cadette Sofia : comme son aînée Leonor, la jeune adolescente de 15 ans a été acceptée au UWC Atlantic College, un lycée international d'excellence où elle va étudier pendant deux ans.

Et donc quitter Madrid et ses parents, une séparation qui s'annonce difficile puisque la jeune fille vient de passer deux ans à ne vivre qu'avec eux, sa soeur étant déjà au Pays de Galles. Mais qui correspond à l'envie d'indépendance que l'on avait décelé chez elle : depuis quelques mois, l'infante d'Espagne participe comme les adultes aux différentes cérémonies et discours et se montre bien plus qu'avant. L'an dernier, elle avait même réalisé son premier engagement sans ses parents, uniquement avec Leonor !

Et si les deux soeurs ont réussi à rester proches pendant ces deux ans où elles étaient séparées, il va falloir qu'elles résistent encore un peu à la distance. En effet, lorsque sa soeur entrera au lycée, Leonor l'aura quant à elle déjà quitté puisque ses études se terminent en juin et qu'elle aura 18 ans en octobre. Elle rentrera alors en Espagne pour une formation d'un tout autre genre : elle va entrer à l'armée !

Des études variées mais chères

Pendant ce temps, Sofia, elle, pourra vivre une adolescence normale, loin des projecteurs qui sont braqués sur elle à Madrid. Comme pour sa soeur, ce sera même l'occasion de se faire des amis et peut-être même de batifoler un peu... si son programme chargé lui en laisse le temps !

En effet, les cours sont très variés dans le lycée et la jeune fille va recevoir une éducation en sciences et en littérature. Elle sera également initiée au théâtre, au sport, devra rendre un mémoire de recherche et participer à des activités sociales. Bref, deux longues années qui vont l'aider à grandir mais vont coûter chez à ses parents, puisque ce lycée coûte près de 40 000 livres l'année. Le roi et la reine d'Espagne ont déjà prévenu le gouvernement espagnol que ce prix serait entièrement payé par leurs soins, et non aux frais du contribuable.

Pour rappel, Leonor et Sofia d'Espagne ne sont pas les deux seules têtes couronnées à avoir étudié dans ce lycée de luxe. En effet, celui-ci est présidé par Noor de Jordanie, reine douairière du pays, et a vu passer sa fille Raiyah bint Al Hussein (la demi-soeur du roi Abdallah II), mais également le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et sa fille Alexia (qui finira elle aussi ses études en juin). Elisabeth de Belgique y a également étudié deux ans.