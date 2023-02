Catharina Amalia des Pays-Bas se lâche : pas de danse endiablés, la jeune princesse et ses parents déchaînés

Loin d'Amsterdam, la discrète Catharina-Amalia des Pays-Bas se lâche ! Partie pour quinze jours dans les Antilles Néerlandaises, où elle est officiellement présentée au peuple dont elle sera un jour la reine, la jeune princesse de 19 ans participe avec enthousiasme aux différentes (et très nombreuses !) activités prévues pour elle dans les différentes îles qu'elle visite. Et ce mardi, pour son dernier jour à Aruba, elle a fait fort !

Après une visite dans une plantation d'Aloe Vera avec sa mère, la reine Maxima, la jeune fille a gardé sa chemise légère verte et son pantalon blanc pour retrouver son père, le roi Willem-Alexander, qui visitait l'académie de football locale. Avec ses sandales à petits talons Gianvito Rossi, qui ne l'ont pas quittée de la journée, difficile pour elle d'aller échanger quelques passes sur la pelouse... mais elle a bien profité du spectacle à l'ombre !

Cependant, ce qu'elle ne savait sans doute pas encore à ce moment-là, c'est que la véritable fête se préparait pour le soir même : pour fêter son dernier soir sur l'île, la jeune fille et ses parents ont assisté au festival Bon Bini, un véritable carnaval où les habitants se sont parés de coiffes de plumes et de couleurs pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit.

Une fête à laquelle Catharina-Amalia a participé avec amusement : la jeune femme, toujours vêtue de son pantalon blanc et de ses sandales Gianvito Rossi, avait rajouté un poncho coloré (signé Missoni) et a dansé avec les habitants. Sa mère, Maxima des Pays-Bas n'était pas en reste avec sa robe noire et blanche et ses chaussures noires : souriante, la quinquagénaire née en Argentine a également esquissé quelques pas de danse.

Un voyage qui soulage toute la famille

Une véritable bouffée d'air, en tout cas, pour Catharina-Amalia, qui a vécu une fin d'année 2022 difficile : alors que ses parents étaient en voyage à l'étranger, la jeune fille avait appris que la mafia avait projeté de la tuer. Des menaces prises très au sérieux par les renseignements néerlandais, qui l'avaient forcée à quitter son appartement d'Amsterdam pour revenir vivre au palais le temps que les menaces se tassent.

Et leur voyage n'est pas terminé : après avoir quitté Aruba, le trio va désormais se concentrer sur d'autres îles des Antilles Néerlandaises avant de rentrer à Amsterdam où les attendent leur fille benjamine Ariane (15 ans), qui vit au Palais en les attendant et doit se sentir bien seule, puisque la cadette de la famille, Alexia (17 ans), étudie dans un lycée d'excellence au Pays de Galles, où elle côtoie notamment Leonor d'Espagne, et où son père et sa soeur aînée ont fait leurs études.