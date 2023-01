Catharina-Amalia des Pays-Bas : Robe fleurie et bijoux hors de prix pour une grande première, elle rayonne

Un jour, elle sera leur reine ! A 19 ans, Catharina Amalia des Pays-Bas, princesse héritière du pays, est arrivée ce samedi pour un long voyage de deux semaines dans les Antilles Néerlandaises où elle a pour mission de faire connaissance avec les habitants qui deviendront plus tard ses sujets. Une grosse responsabilité pour la jeune femme, heureusement accompagnée pour cette tâche de ses parents, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima.

Et c'est en leur compagnie qu'elle s'est rendue, dès sa sortie de l'avion, à l'endroit de sa première visite officielle : les maisons d'esclaves de la petite île paradisiaque de Bonaire. Utilisée pour loger les hommes et les femmes arrachés d'Afrique au XVIIème siècle et qui travaillaient dans les plantations de maïs, les petites maisonnettes sont l'un des lieux les plus forts historiquement de toute la région et la princesse s'est montrée plutôt émue de les découvrir, derrière son épaisse paire de lunettes de soleil Chimi.

Car niveau look, justement, rien n'a été laissé au hasard : à peine arrivées, la reine Maxima et sa fille aînée ont en effet mis le paquet ! Très scrutée, la jeune femme portait une robe bleue clair, légère et fleurie, signée de la marque belge Natan Couture et accordée avec des escarpins beige de la marque favorite des têtes couronnées, Gianvito Rossi (630€). Petit détail remarqué : son sac Marina Raphael (850 euros) et ses boucles d'oreilles, qui appartiennent à sa mère mais sont estimées... à près de 15 000 euros !

Catharina Amalia, princesse appréciée

Un look soigné, tout comme celui de sa mère Maxima justement, qui avait choisi une tenue tout aussi fleurie avec sa robe rose et blanche Zimmerman (650€) et ses escarpins aux très hauts talons. Elle aussi cachée sous des lunettes de soleil, la reine a en tout cas profité de la visite avant que son mari ne se lance dans un discours.

Le couple royal, monté sur le trône en 2013 après l'abdication de la reine Beatrix, doit en tout cas être très fier de voir son aînée prendre à ce point ses responsabilités dans ce premier grand voyage qui s'annonce capital pour son avenir. Il faut dire que la jeune femme est particulièrement mature : à 18 ans seulement, elle avait renoncé à la rente d'1,6 millions d'euros par an qu'elle devrait toucher en tant qu'héritière, déclarant qu'elle se sentait mal à l'aise d'être payée alors qu'elle ne faisait rien pour la Couronne.

Une décision saluée par les médias néerlandais, qui avaient également beaucoup aimé son calme ces derniers mois lorsqu'elle avait été menacée de mort par la mafia. Refusant de céder à la panique, la jeune femme avait accepté de réintégrer le Palais royal et d'accroître sa sécurité mais avait continué à gérer ses cours à l'université comme avant. Pour rappel, Catharina Amalia a deux soeurs cadettes, Alexia (17 ans) et Ariane (15 ans).