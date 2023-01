Felipe VI, roi sexy ? Ce détail physique du mari de Letizia qui a tout changé

Avec sa femme Letizia, ils forment un couple solide : mariés en 2004, deux ans après leur rencontre, le roi Felipe VI d'Espagne et son épouse semblent être un duo invincible. Et toujours aussi complice et amoureux, selon les regards que la reine jette régulièrement à son époux lors de leurs différentes sorties officielles.

Il faut dire que le fils de Juan Carlos et Silvia d'Espagne, qui célèbre son 54e anniversaire ce lundi, possède un physique plutôt apprécié de son peuple. Grand (1m93 !), souriant et particulièrement chic avec sa barbe, il fait craquer pas mal de nos voisins et voisines ibériques, qui avaient été, en 2014, 30% à voter pour lui en cas de liaison extra-conjugale avec une tête couronnée.

Mais tout cela serait bien vite oublier une très mauvaise décision prise en 2010 : à l'époque, sûrement pour entamer différemment une nouvelle décennie, le futur roi se rase la barbe et apparaît sous un jour nouveau lors de ses engagements. Et à voir la tête de Letizia, qui n'était encore que princesse des Asturies, il aurait mieux fait d'y réfléchir à deux fois !

Visiblement peu emballée par cette décision, la mère de Leonor et Sofia (à l'époque âgées de 4 et 2 ans), a visiblement réussi à le convaincre que ce look n'était pas une bonne idée... puisqu'il n'est plus jamais réapparu sans sa barbe en public depuis. Pour le plus grand bonheur de ses sujets, très attachés à lui.

Un pilier solide de la monarchie espagnole

Il faut dire que depuis son arrivée, Felipe VI a su remettre de l'ordre dans une monarchie gangrénée par les affaires en tout genre. Notamment, celles de son père, Juan Carlos, accusé d'avoir participé à un très coûteux safari de chasse en Afrique, vidant les caisses de la couronne. Celui-ci avait abdiqué, poussé par son fils, avant d'être mis en cause, entre 2019 et 2020, dans une grande affaire de fraude fiscale impliquant également sa maîtresse Corinna Larsen.

Désormais exilé aux Emirats Arabes Unis, il n'a été vu en compagnie de son héritier qu'à deux occasions ces dernières années, pour l'enterrement de la reine Elizabeth II et celui du roi Constantin II. Des obsèques auxquelles se trouvaient également les soeurs de Felipe VI, Cristina et Elena, également sous le coup de problèmes judiciaires et écartées du pouvoir, avec qui les relations sont toujours tendues.