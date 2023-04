Diaporama : Letizia d'Espagne brille sans se ruiner : sa robe colorée qui sent bon l'été coûte moins de 100 euros !

1 / 21 Letizia d'Espagne brille sans se ruiner : sa robe colorée qui sent bon l'été coûte moins de 100 euros !

2 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento". À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 21 La reine consort, sans Felipe, a présidé la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 21 Comme d'habitude, Letizia a brillé par son look à la portée de tous ! La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 21 La jolie robe aux couleurs estivales qu'elle portait était signée Cayro Woman, marque espagnole, et ne coûtait que 96,90 euros La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 21 Un style royal à la portée de toutes les bourses La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 21 La pièce est d'ailleurs déjà en rupture de stock ! La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

9 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

11 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

13 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

14 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

17 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

18 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

19 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

20 / 21 La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 à Cordoue, Andalousie, Espagne, le 13 avril 2023. La reine Letizia, lors de la visite de certains des projets avant la cérémonie de proclamation du Prix "Arts et Lettres" 2023 de la Fondation Princesse de Gérone (FPdGi), le troisième jour du "Tour del Talento" le 13 avril 2023. À la cérémonie d'ouverture du Tour del Talento 2023 à Cordoue, la Reine a rendu visite à certains des projets récents les plus remarquables soutenus par la Fondation. Il s'agit de la présentation de trois initiatives de l'EduLab d'innovation pédagogique du programme " Generation Teachers ", qui ont déjà un impact positif sur la société, avec des objectifs aussi différents que nécessaires : AmplificARTE, Teachers Network for Development et Skill Up. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE