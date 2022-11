Letizia d'Espagne : Epaules dénudées, dos sublimé dans une robe moulante, la reine attire tous les regards

Voilà une bien belle occasion, pour le couple souverain, de se mettre sur son trente-et-un. D'autant plus quand on sait que Letizia d'Espagne est reine d'Espagne, mais est surtout une reine incontestée de la mode, suivie de près par toute la planète. Le vendredi 11 novembre 2022, l'incroyable reine consort et son époux Felipe VI ont assisté à la 35e édition de la cérémonie des Macael Awards. Ils ont même fait plus que participer à cet évènement, organisé par l'Association andalouse de l'industrie du marbre (AEMA) au bâtiment multifonctionnel de Macael, dans la province d'Almería : les amoureux ont distribué, en main propre, les récompenses en forme de lune aux dix vainqueurs de cette soirée d'exception.

Avant de monter sur scène, la reine Letizia d'Espagne avait, bien sûr, pris grand soin d'enfiler une robe superbe, au décolleté divin, laissant apparaître ses épaules et une jolie partie de son dos. Elle avait complété ce look avec des talons Jimmy Choo aux couleurs pâles et une bague signée Karen Hallam. Son buste avait déjà été savamment mis en valeur, quelques jours auparavant, lors du 175e anniversaire de la Fondacion del Circulo del Liceo de Barcelone. Son mari, le roi Felipe VI d'Espagne, avait quant à lui opté pour un costume noir, sobre, et une cravate argentée.

La cérémonie des Macael Awards a été créée en 1985. Elle a pour but d'apporter fierté et reconnaissance à tous les professionnels qui se sont démarqués, pendant l'année, dans les domaines de l'architecture, de l'artisanat et du design - qu'ils soient, ou non, Espagnols - , ainsi que les personnes, les entreprises ou les médias qui ont mis en place des actions qui ont fait progresser ces quelques domaines. Les parents de Leonor, 17 ans et de Sofia, 15 ans, ont donc récompensé dix vainqueurs, dont Luis Escarcena, MCA Systems Inc, Asia to Saba State, The Valencia City Council et ont mis en lumière certains bâtiments, notamment la Delfín Tower d'Alicante, l'Amot Holon et le Meditation Temple. Toutes nos félicitations.