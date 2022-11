Letizia d'Espagne : Sublime dans une robe sexy à épaule dénudée, elle ose un bijou dont on n'ose pas imaginer le prix

Dans sa robe, elle n'aurait pas dénoté sur le tapis rouge des Oscars ! Présente à Barcelone pour le 175ème anniversaire de la Fondacion del Circulo del Liceo de Barcelona, une fondation culturelle capitale dans le pays, la reine Letizia d'Espagne est arrivée dans une longue robe bleue nuit, qui la moulait parfaitement et dont l'une des épaules était découverte.

Signée Carolina Herrera, comme souvent avec la souveraine, la tenue déstructurée était particulièrement sexy sur la reine, qui avait tiré ses cheveux en arrière pour bien dégager son cou et montrer toute la beauté du col. Pour s'accorder à la robe, déjà portée en 2017, Letizia d'Espagne avait également choisi des sandales à talons hauts Jimmy Choo, ainsi que de magnifiques boucles d'oreilles composées de saphirs et diamants ayant appartenu à la reine douairière Sofia.

Cela signifierait-il que la souveraine s'est réconciliée avec sa belle-mère ? On dirait bien ! Longtemps en froid, notamment en raison des agissements du roi Juan Carlos Ier, désormais en exil, les deux femmes semblaient complices cet été, lors de leurs traditionnelles vacances à Majorque. En tout cas, c'est un bel hommage rendu entre reines et qui a marqué les plus fins observateurs.

Mais ce que personne n'a pu louper non plus, c'est la complicité entre le roi Felipe VI et sa femme : regards, bras tendus et blagues... Tous les deux étaient radieux et ont profité de leur soirée qui s'est conclue par une représentation dans le théâtre attenant. Le couple est ensuite rentré à Madrid retrouver leur fille cadette, Sofia, qui n'avait pas fait le déplacement avec eux.

Une absence presque étonnante, au vu des nombreuses apparitions de l'adolescente ces derniers mois. A 15 ans, la jeune fille a notamment accompagné ses parents lors des célébrations de la fête nationale début octobre, et sa soeur, ensuite, lors de la visite dans les Asturies. Sérieuse, elle semble désormais prendre son rôle très au sérieux, surtout que son aînée, Leonor, est moins présente.

En effet, l'héritière du trône d'Espagne vit depuis un an et demi dans un pensionnat du Pays de Galles où elle étudie avec les meilleurs élèves d'Europe. Régulièrement de retour en Espagne pour les vacances, elle avait notamment impressionné cet été, lors de différents engagements en solo, ou bien récemment, dans les Asturies : perchée sur de véritables talons, elle avait prouvé qu'elle était désormais une vraie jeune fille !