"Une mauvaise nuit", Leonor d'Espagne malade à l'aube de ses 17 ans, avec sa soeur Sofia : une visite royale écourtée

Leonor d'Espagne fête ses 17 ans ce lundi 31 octobre 2022. Scrutée, en tant que future reine du pays, la jeune fille est l'une des héritières européennes les plus appréciées. Son sérieux plaît. Mais ce lundi, elle ne pourra peut-être pas célébrer son anniversaire comme il se doit, car la jeune adolescente a dû voir son planning réaménagé le 29 octobre, étant souffrante. Chaque année, la famille royale espagnole profite de sa présence dans les Asturies pour décerner le prix du village exemplaire, avec pour critères à remplir, le maintien des traditions folkloriques, culturelles et historiques, la mise en valeur du patrimoine et le bien-être des habitants. Cependant, cette année, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

Ainsi, l'infante Sofia, 15 ans, n'était pas présente pour cette visite tant attendue, pour des ennuis de santé. Et sa soeur aînée Leonor d'Espagne a elle aussi été vue quittant ce rendez-vous annuel pour les mêmes raisons. Leurs parents, le roi Felipe et la reine Letizia ont continué d'assurer cette visite seuls. Pourtant, Leonor d'Espagne devait prononcer un discours, et on imagine que la déception du peuple fut grande. Mais la fille aînée du couple royal n'était pas en état de le faire, comme révélé par Letizia. En prenant la relève de sa fille, pour assurer le discours, elle a ainsi expliqué la raison de l'absence de Leonor et Sofia : "Leonor et Sofía devraient être là. Elles nous manquent. Sofía a passé une mauvaise nuit. Je suppose que dans 24 à 48 heures, elles iront mieux. Il y a quelque chose qui a dû les faire se sentir mal." En répondant à une question, elle a ajouté que les adolescentes souffraient d'un trouble lié à la digestion.

Leonor a fait un gros effort pour être ici.

L'absence des deux héritières a été remarquée. Et dans son discours, le roi Felipe l'a aussi évoquée. "Leonor a dû partir et en est vraiment désolée, a expliqué le monarque. Elle a fait un gros effort pour être ici aujourd'hui et a tenu aussi longtemps qu'elle a pu. L'infante était également très excitée de venir mais comme a dit la reine, nous reviendrons." Alors que les vacances au Royaume-Uni se sont achevées hier, l'aînée Leonor a dû reprendre la route vers son pensionnat gallois. Où l'on espère qu'elle est remise de son trouble et pourra célébrer ses 17 ans, entourée de ses amis.