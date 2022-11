Letizia d'Espagne : Jupe trouée pour un grand rendez-vous, elle tente un look improbable !

Si elle est parfois critiquée sur son corps trop mince, ses cheveux blancs ou même sur son attitude souvent trop rigide, il y a un point sur lequel la reine Letizia d'Espagne ne peut être reprise : son sens de la mode ! Toujours parfaitement lookée, souvent grâce à sa créatrice fétiche Carolina Herrera, la souveraine enchaîne les sans fautes. Récemment, elle avait notamment marqué dans une superbe robe dos-nu qui lui avait valu l'admiration de tous les habitants du pays.

Mais ce mardi 2 novembre, certains ont, pour une fois, fait un peu la grimace ! En effet, la reine a décidé de tenter un nouveau style et est arrivée pour sa visite officielle dans la petite ville de Tudela dans une jupe longue, trouvée chez H&M, à carreaux noirs et blancs... ornée d'un grand trou sur le genou ! Un détail voulu pour montrer une partie de ses longues jambes mais qui a fortement déplu aux observateurs habituels, choqués que Letizia d'Espagne choisisse ce genre de vêtements.

La reine, quant à elle, l'a parfaitement assumé ! Radieuse, elle avait en effet marié sa jupe avec un tee-shirt à manches longues noir, ainsi qu'avec une paire d'escarpins Magrit qu'elle n'avait encore jamais portés. Saluant la foule, allant même parfois serrer des mains, elle a fait bonne figure avant d'assister au Festival de Cinéma qu'elle était venue voir.

L'occasion pour elle de prouver que même loin de son mari, le roi Felipe VI, la monarque gère parfaitement ce genre de sorties. Il faut dire que depuis son mariage avec celui qui était encore le prince héritier en 2004 mais surtout depuis qu'elle est devenue reine, en 2014, la quinquagénaire a pris l'habitude de l'exercice.

Aujourd'hui, ce sont même ses deux filles, les infantes Leonor et Sofia (17 et 15 ans) qui commencent même à effectuer leurs premiers engagements en solo. L'aînée, héritière du trône après son père, a notamment brillé la semaine dernière lors d'un passage dans les Asturies, région dont elle est princesse, et où elle a remis un prix. Perchée sur des talons de plus en plus hauts, la jeune fille, qui fait ses études au Pays de Galles pour le moment, semblait de plus en plus sûre d'elle, et très mature.

Tout comme sa cadette Sofia, d'ailleurs : la jeune fille, immense, est très présente depuis cet été dans les événements importants de la famille et prend désormais sa place. Récemment, elle avait même presque fait oublier l'absence de sa soeur aux cérémonies de la fête nationale, tant elle était souriante...