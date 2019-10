Letizia d'Espagne : Nouveau look réussi pour une réunion de famille festive

Toujours aussi complice, la famille royale espagnole a pris part à la fête nationale du 12 octobre 2019, qui célèbre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Samedi à Madrid, le roi Felipe VI, son épouse la reine Letizia, et leurs deux filles, les princesses Sofia et Leonor (13 et 12 ans) ont assisté à la parade militaire. Pour l'occasion, mère et filles semblent avoir coordonné leurs tenues pastel.

Si elle a pour habitude de recycler certaines pièces de sa garde-robe, qu'elles soient signées Carolina Herrera ou Zara, Letizia d'Espagne s'est cette fois-ci illustrée dans une nouvelle robe. L'ex-journaliste de 47 ans a en effet misé sur une jolie pièce rose du créateur madrilène Felipe Varela, un de ses préférés. Une robe sophistiquée et féminine avec ses détails brodés, qui n'est pas sans rappeler le modèle Elie Saab porté Kate Middleton lors du Royal Ascot, en juin dernier... Pour compléter sa tenue de fête, la reine Letizia a opté pour des escarpins Steve Madden, une pochette de la marque Magrit et des boucles d'oreilles roses.

Même s'il s'agissait d'un événement officiel important, Letizia d'Espagne a tout de même échangé quelques regards et gestes complices avec ses deux filles. Peut-être ont-elles aperçu l'incident qui a marqué ces festivités : un parachutiste volant avec un large drapeau espagnol a raté son atterrissage en se coinçant sur un lampadaire. Mais plus de peur de mal pour le militaire, libéré au bout de quelques minutes. Une péripétie qui n'a pas manqué de faire rire les internautes sur les réseaux sociaux.