Letizia d'Espagne : Soirée avec le roi en robe glamour, mais déjà vue !

La reine multiplie les apparitions ces derniers jours. Le 2 octobre 2019, accompagnée de son mari le roi Felipe VI, Letizia d'Espagne a pris part au 30e anniversaire du quotidien El Mondo, à l'hôtel Westin de Madrid. Une soirée pour laquelle elle n'a pas hésité à miser sur une tenue glamour et sensuelle qui avait déjà fait ses preuves il y a quelques mois.

Cette robe bustier rouge du créateur espagnol Roberto Torretta avait déjà fait parler d'elle lorsque la reine l'avait portée pour une réception présidentielle en Argentine, en mars 2019. Cette fois-ci, la mère de Leonor et Sofia (13 et 12 ans) a complété sa tenue d'accessoires plus clinquants avec une minaudière dorée Carolina Herrera et des sandales Jimmy Choo à talons vertigineux.

A l'image de Kate Middleton outre-Manche, Letizia d'Espagne est une experte du recyclage de tenue. Que ce soit une pièce de créateur ou des vêtements de marques plus accessibles, la reine n'hésite pas à porter plusieurs fois les mêmes tenues pour des apparitions publiques : sa robe imprimée Sandro, le modèle Zara en tweed, celle en jean signée Carolina Herrera, ou même sa jupe à fleurs de la même marque.

Le 3 octobre, c'est seule que l'ex-journaliste de 47 ans a effectué une nouvelle sortie à San Miguel de la Cogolla, à La Rioja, pour inaugurer et présider le 14e séminaire international sur les langues et le journalisme. Letizia Ortiz, son nom de jeune fille, avait mis un terme a sa carrière de journaliste de télévision en 2003, quelques mois avant ses fiançailles avec Felipe.