Letizia d'Espagne : Troisième sortie de l'année de sa robe Sandro, à Burgos

Quatre ans après sa dernière visite à Burgos, qui était aussi sa première en tant que reine, Letizia d'Espagne était de retour vendredi 20 septembre 2019 dans la capitale historique de la Castille.

Plus de carré court ni de tailleur rouge, son look de l'époque, mais les cheveux longs et lâchés et une robe longue Sandro Paris qu'on l'a déjà vue porter à deux reprises cette année, en mai et en juin lors de deux cérémonies de récompenses dans le domaine des oeuvres sociales, et que la princesse héritière Victoria de Suède possède également. Adepte de la griffe parisienne, comme on le sait notamment depuis qu'elle a craqué pour une superbe création verte style caftan, l'épouse du roi Felipe VI, avec qui elle célébrait en toute élégance deux jours plus tôt l'ouverture de la saison 2019-2020 de l'Opéra de Madrid, était ce jour-là de retour sur le terrain des maladies rares, une des causes auxquelles elle consacre le plus d'énergie.

A Burgos, la reine, qui fêtait le dimanche précédent son 47e anniversaire, a ainsi visité le Centre national de référence en matière de soins aux personnes atteintes de maladies rares et à leurs familles, dans le cadre de sa présidence de la première journée internationale des maladies rares en Espagne. L'établissement célèbre cette année les dix ans de sa création et Letizia a pu en visiter les installations, notamment la zone de rééducation et sa salle d'hydrothérapie et ses équipements sportifs. Après s'être entretenue avec le personnel, elle a pris part à une table ronde forte de la participation de plus de 60 représentants d'associations de patients au cours de laquelle a été évoquée la stratégie pour faire des maladies rares un combat de premier plan aux yeux des grandes organisations telles que l'ONU.

Le couple royal vient d'ajouter en dernière minute plusieurs déplacements à son agenda officiel, en vue d'apporter son soutien sur le terrain aux régions les plus touchées par les récentes inondations. Le 27 septembre, Felipe et Letizia iront ainsi prendre le pouls d'Arganda del Rey, une commune proche de Madrid qui a été durement impactée par les aléas climatiques pour la deuxième fois en moins de deux mois, avant de se rendre la semaine suivante dans la région de Murcie et la province d'Alicante, où un contingent de quelque 1100 militaires avait été déployé pour aider à faire face aux conséquences dévastatrices des inondations.