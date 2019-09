Letizia d'Espagne : Look étonnant à l'Opéra après son anniversaire à l'école

Au coeur d'une rentrée chargée en audiences et en réunions de travail, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne profitaient mercredi 18 septembre 2019 d'une soirée lyrique au Théâtre royal, l'Opéra de Madrid, situé sur la place d'Orient juste en face du palais royal.

Pour donner le coup d'envoi de la nouvelle saison de l'institution, en présence de nombreuses personnalités de la vie politique, des instances locales et du gotha, à l'image d'Isabel Preysler et son compagnon l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, le Don Carlo de Giuseppe Verdi revenait résonner en ces lieux, quatorze ans après sa dernière venue, dans une distribution comptant les voix d'Ainhoa ​​Arteta, María Agresta, Francesco Meli ou encore Silvia Tro Santafé.

Deux jours après avoir adopté un total look rouge vibrant pour célébrer le titre de championne du monde de l'équipe espagnol de basket-ball et soulever la coupe qu'elle a rapportée de Chine, c'est en blanc que la reine Letizia honorait le rendez-vous, dans une tenue inédite et assurément originale signée Lola Li que l'on retrouve d'ailleurs à la une du site de vente en ligne de la créatrice madrilène. Proposée à 280 euros, cette robe satinée longueur genou se démarque par la combinaison d'un col de veste de tailleur et un effet drapé au niveau d'une hanche. Letizia d'Espagne y avait associé des talons Manolo Blahnik et un sac Armani, sans parler de ses énormes bracelets incrustés de diamants...

Contrairement à leur sortie à l'Opéra trois ans plus tôt dans les mêmes circonstances, la reine et son époux, bien qu'ovationnés comme il se devait, n'ont pas entendu s'élever "cumpleaños feliz" pour souhaiter un joyeux anniversaire à la reine, qui a eu 47 ans le dimanche 15 septembre. En revanche, elle y a eu droit de la part des écoliers auxquels elle a rendu visite la veille, mardi 17 septembre, dans la petite commune de Torrejoncillo (3 000 habitants) pour y inaugurer officiellement la nouvelle année scolaire. Vêtue d'un haut blanc avec une large ceinture blanche sur un pantalon noir, elle n'y a pas compté son temps, passant d'abord un moment avec les bambins de la maternelle, réconfortant notamment une fillette qui était émue aux larmes de la voir, avant d'aller discuter avec les élèves du primaire puis de partager son expérience d'ancienne journaliste avec des collégiens animant une radio pédagogique.