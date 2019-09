Letizia d'Espagne : Élégante patriote avec Felipe et les basketteurs champions

S'il ne peut pas toujours se déplacer pour jouer les supporters de luxe, agenda officiel oblige, le roi Felipe VI d'Espagne ne tarde jamais à féliciter en personne les héros sportifs de la nation.

Tout juste rentrés de leur campagne victorieuse en Chine, les joueurs et le staff de l'équipe d'Espagne de basket-ball, auréolée de sa deuxième couronne mondiale glanée dimanche à Pékin, étaient ainsi reçus au palais de la Zarzuela à Madrid lundi 16 septembre 2019. Champions du monde treize ans après le premier sacre de la Roja en 2006, les Rudy Fernandez, Marc Gasol et autres Ricky Rubio ont été accueillis par les applaudissements du souverain et de son épouse la reine Letizia, qui, en leur honneur et au lendemain de son 47e anniversaire, portait patriotiquement une robe rouge – incontestablement sa couleur de prédilection – nouvellement arrivée dans son dressing. Encore une création remarquable signée Carolina Herrera, qu'elle accompagnait d'escarpins rouges de la même créatrice et de pendant d'oreilles en diamants et rubis Aldaos Joyeros. Le couple royal, auquel le personnel du palais s'est joint pour ovationner les athlètes à leur arrivée, formant une haie d'honneur, avait fait une place spécialement dans son emploi du temps et a reçu la sélection à 19h passées.

Felipe VI, passionné de sport et fervent soutien des équipes nationales, s'est fait un devoir de féliciter un à un chacun des protagonistes du triomphe espagnole à la Coupe du monde, remportée après un dernier succès éclatant (95-75) face à l'Argentine, bourreau en demi-finale de l'équipe de France (laquelle s'est consolée avec une médaille de bronze acquise contre l'Australie). Avec son mètre 97, soit 18 centimètres de moins que Marc Gasol, mais 1 de plus que Rudy Fernandez, le souverain espagnol était loin d'être ridicule, tandis que son épouse paraissait toute fluette et trichait un peu avec quelques centimètres de talons. Le monarque a eu la grande joie de se voir offrir une médaille, que le capitaine Rudy Fernandez lui a passée autour du cou, et a pu soulever la coupe dorée avec la reine.