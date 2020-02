Lewis Capaldi en couple : sa nouvelle superbe petite amie, flirt au restaurant

Lewis Capaldi a trouvé l'amour ! D'après les informations du Sun, datées du 27 février 2020, l'artiste écossais de 23 ans a été vu lors de plusieurs rendez-vous amoureux avec une certaine Catherine Halliday, une étudiante de 21 ans. Lors de leur dernière apparition, ils ont été aperçus "en train de flirter" chez Prezzo, un restaurant italien de West Lothian, d'où est originaire le chanteur.

Une source proche de Lewis Capaldi en a un dit un peu plus sur cette relation naissante. "Ils étaient en train de flirter intensément et ils avaient l'air de s'amuser. Ils rigolaient tous les deux, se faisaient des blagues, ils se tenaient la main et étaient tactiles. On n'aurait pas cru que c'était une star, c'était un endroit assez discret pour aller déjeuner. Il ne va pas dans des endroits huppés", a-t-elle indiqué.

Preuve que l'interprète du tube Someone You Loved a su rester simple : il continue d'utiliser son ancien véhicule. "Ils se tenaient la main lorsqu'ils sont retournés à la voiture pour partir, puis Lewis a posé pour quelques photos avec des fans et ils sont montés dans la Ford Fiesta et sont partis", a précisé cette même source. Nos confrères britanniques sont parvenus à obtenir des photos de cette jolie jeune femme, Catherine Halliday. Traits fins, longs cheveux bruns et joli décolleté, cette étudiante écossaise aurait rencontré Lewis Capaldi par un groupe d'amis communs.