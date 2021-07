Liam Di Benedetto enceinte : révélations sur son futur accouchement très particulier

Liam Di Benedetto est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Et l'accouchement de sa deuxième petite fille approche à grands pas. Le 6 juillet, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) et Mamans & Célèbres a fait une révélation concernant la naissance de sa fille.

Sur Snapchat, la jeune femme de 27 ans a expliqué à ses abonnés qu'elle avait suivi des cours de préparation à l'accouchement. Et son mari Christophe Dicranian était très impliqué. Il faut dire qu'il aura un rôle très important le jour de la naissance de la soeur de Joy (2 ans). "La sage-femme et lui ont pris une poupée et elle a montré comment on sortait le bébé. Elle a montré à mon mari parce que je vous avais dit que mon mari allait participer à l'accouchement, pour faire sortir le bébé. Ça s'appelle un accouchement à 4 mains. Il va aider notre fille à sortir, incroyable. Il avait trop envie. Il met les mains sur la gynéco qui me fait accoucher et sortira le bébé avec elle. Il ne le fera pas tout seul évidemment", a-t-elle confié. La naissance de leur deuxième enfant sera donc unique pour tout le monde.

En attendant, Liam Di Benedetto continue son petit train-train quotidien. Une vie qu'elle dévoile en détails sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 7 juillet, elle s'est par exemple confiée sur son importante prise de poids : "Il n'y a plus rien qui me va. Je suis une baleine, je suis au bord de l'explosion. Il y a juste deux cyclistes qui me vont et une jupe." Mais qu'importe pour l'ancienne candidate de télé-réalité. Le principal, c'est que sa famille soit en bonne santé. Ses kilos, elle aura tout le temps de les perdre après la naissance. Pas d'inquiétudes de ce côté là donc !