Liam Di Benedetto maman : le visage de Sharly dévoilé, le portrait de Christophe

La vie de Liam Di Benedetto et son mari Christophe Dicranian est devenue encore plus merveilleuse, le 13 juillet 2021. Ce jour-là, leur fille Sharly est née. Et le 18 juillet, le couple a souhaité dévoiler pour la première fois le visage de leur merveille.

Surprise pour les fans de Liam Di Benedetto. Christophe et l'ex-candidate de Secret Story (saison 10, en 2016) ont souhaité créer un compte Instagram à leur nouveau-né, afin que des comptes fake n'inondent pas la Toile. Et dimanche, les tourtereaux ont souhaité dévoiler le visage de Sharly. "Voilà, Sharly c'est moi", peut-on lire en légende d'une photo d'elle, allongée dans son berceau d'hôpital, en train de fixer l'objectif.

"On a posté hier une photo sur son Instagram pour que vous puissiez découvrir son visage. Au début, on voulait attendre au moins un mois avant de la montrer. Mais on avait trop peur qu'il y ait une photo qui fuite. les gens sont curieux, si on va quelque part ils allaient regarder et je n'avais pas envie de me disputer si quelqu'un prenait ma fille en photo pour la mettre sur les réseaux. Donc on a préféré le faire nous-mêmes. Comme ça si on sort quelque part, on ne stressera pas et on saura que tout le monde pourra la regarder", s'est justifiée Liam Di Benedetto. Et de préciser que tout son entourage trouvait que la soeur de Joy (3 ans, née d'une précédente relation) ressemblait à Christophe. "Quelques uns me disent que c'est ma tête, mais ce n'est pas ce qui revient le plus. Il y en a beaucoup qui me disent qu'elle ressemble à Joy. C'est vrai qu'elle a des airs. Elles ont la même maman donc forcément, il y a des ressemblances", a-t-elle conclu.

Le 14 juillet dernier, c'est la rencontre entre Joy et Sharly que Liam Di Benedetto évoquait. Et, malheureusement, l'aînée était jalouse. "Bon les filles, ça ne s'est pas très bien passé. Joy est très jalouse. Je ne pense pas qu'elle comprenne mais qu'elle ressent plutôt. Et elle n'était pas très contente. Elle a eu l'habitude d'être tout le temps avec nous et là, une petite princesse arrive dans notre vie. Donc je pense que ça lui fait bizarre", expliquait-elle notamment.