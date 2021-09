Liam Di Benedetto, sa fille Joy fait sa rentrée dans une école spécialisée : "j'ai beaucoup pleuré..."

C'est un grand pas de franchi pour Liam Di Benedetto et sa fille Joy. À trois ans, elle a opéré sa toute première rentrée des classes en maternelle ce jeudi 2 septembre 2021. Une rentrée forcément un peu particulière étant donné la condition de la fillette qui se trouve être handicapée à 80%. Sa maman Liam n'était d'ailleurs pas certaine de voir ce jour arriver compte tenu des aides continuelles dont Joy a besoin. C'est donc forcément avec beaucoup d'émotion que la jolie brune a confié que tout s'était bien passé.

"Ça y est, c'est une grande ma poupée de ma vie !!! Pour vous expliquer, on avait fait le choix de mettre Joy dans une école spécialisée en déficience visuelle pour qu'elle se sente bien et pas exclue, dans un environnement sain, mais on attendait d'avoir la chance que Joy ait une AVS car sans AVS Joy n'aurait pas pu aller à l'école - parce qu'elle ne marche pas donc obligé pour elle d'avoir quelqu'un qui l'aide pour ses déplacements dans l'école, pour manger, etc... Nous avons eu la chance que Joy ait une AVS donc elle a pu faire sa rentrée en maternelle. Je suis tellement heureuse pour ma poupée si vous saviez...", a légendé Liam Di Benedetto en légende d'une série de photos d'elle et l'adorable Joy.

Avec le soulagement et la joie s'est tout de même mêlé la peine de devoir laisser sa fille. "Je vous avoue que, comme pour beaucoup de mamans, ce matin sur le trajet j'ai pleuré et en la laissant j'ai aussi beaucoup pleuré. Mais j'étais tellement heureuse pour elle, c'était vraiment un mélange de sentiments entre la tristesse et la joie. (...) Le meilleur reste à venir", a-t-elle relativisé.