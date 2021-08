Liam Di Benedetto très inquiète pour l'avenir de sa fille handicapée : "Quand j'y pense, je pleure..."

À seulement 27 ans, Liam Di Benedetto se retrouve à avoir une vie bien chargée. L'ancienne candidate de télé-réalité est tout récemment devenue maman pour la deuxième fois en accueillant sa fille Sharly avec son mari Christophe Dicranian. Trois ans auparavant, c'était déjà à une fillette qu'elle donnait naissance, Joy, née d'une précédente relation. En plus de s'occuper d'un nouveau né, Liam Di Benedetto continue de porter une attention toute particulière à cette dernière, laquelle est née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante.

Joy a depuis déjà subi plusieurs opérations et évolue moins vite que d'autres enfants de son âge. En plus de ses problèmes de vue, elle ne marche toujours pas ni ne parle. Des professionnels l'ont ainsi reconnue handicapée à 80%. Jeudi 19 août 2021, Liam Di Benedetto a donné de ses nouvelles, révélant que malgré un bon suivi, Joy est encore bien loin de réaliser ses premiers pas. "Ce n'est pas pour demain... Je ne sais même pas si elle marchera un jour. On lui fait des exercices avec son déambulateur mais on n'est pas du tout encore au stade de marcher sans même savoir si ce sera possible...", a-t-elle déclaré en story Instagram.

Si chaque progrès est une victoire, il est toutefois pour l'heure encore difficilement envisageable que Joy devienne indépendante dans le futur. Chose qui inquiète naturellement beaucoup sa maman : "Ça me fait peur pour elle. Tant que je serai de ce monde, je ferai tout pour qu'elle se sente le mieux possible et l'aider. Personne ne sait comment sera son évolution. J'espère qu'elle aura la plus belle vie possible. Quand j'y pense, je pleure. J'espère qu'elle sera heureuse."

Quelques heures plus tard, Liam Di Benedetto s'est tout de même réjouie que sa "poupée" comme elle l'appelle aura bien une AVS à la rentrée (une personne qui aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap). Une nouvelle bataille non négligeable de remportée !