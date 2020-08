Ligue des Champions : Alphonso Davies (Bayern) amoureux de Jordyn Huitema (PSG)

Dimanche 23 août, la France pourrait bien avoir l'esprit à la fête si le PSG remporte la finale de la Ligue des Champions - le pays n'a plus gagné depuis 1993 grâce à l'OM - contre le Bayern Munich. Parmi les spectateurs, il faudra compter sur Jordyn Huitema. La joueuse de foot, enrôlée comme attaquante dans l'équipe féminine du PSG, est en couple avec Alphonso Davies... latéral gauche du Bayern !

En couple depuis 2017, ils sont tous les deux âgés de 19 ans, originaires du Canada et installés en Europe depuis 2019. Alphonso Davies va tenter de faire gagner son équipe dimanche alors que Jordyn Huitema va disputer, samedi 22, le quart de finale de la Ligue des Champions féminine en Espagne, contre Arsenal. Gros week-end pour le couple ! La jeune femme ne cache pas qu'elle apporte tout son soutien à son amoureux. "Oui, je suis fière de lui bien sûr. Mais c'est toute son équipe qui réalise quelque chose de fort. C'est exactement ce que nous voulons faire nous aussi", a-t-elle précisé au Parisien.

Le couple, qui espère bien sabrer le champagne à l'issue de la finale de la Ligue des champions, vit "une grande histoire" malgré la distance. Né au Ghana, Alphonso Davies a immigré au Canada avant de trouver un club en Europe. Une chance pour les amoureux puisque Jordyn Huitema a été "la première canadienne" a quitter l'université pour accepter un contrat de ce côté-ci de l'Atlantique. Un déracinement difficile rendu plus agréable par la présence de son chéri sur le Vieux continent. "Déménager de l'autre côté du monde, loin de sa famille, est assez dur (...) Mais il a fallu faire un choix et je ne le regrette pas", a-t-elle confié. La suite pourrait bien s'écrire en Allemagne pour les tourtereaux puisque Alphonso Davies aimerait que sa belle le rejoigne à Munich. Mais Jordyn Huitema est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 et de l'aveu même du joueur, sa compagne "est très heureuse à Paris" et il l'accepte sans broncher.