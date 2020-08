Atalanta-PSG : M. Pokora débriefe l'incroyable match, un internaute l'attaque

En tant que fils d'ancien footballeur professionnel (André Tota), M. Pokora a ce sport dans le sang depuis tout petit. Certes, il ne soutient pas le PSG mais l'Olympique de Marseille, mais le chanteur de 34 ans ne pouvait pas ne pas regarder le quart de finale de la Ligue des champions opposant l'équipe italienne d'Atalanta Bergame au PSG mercredi 12 août 2020.

Malgré un stade vide (le stade Luz de Lisbonne) en raison de la crise sanitaire, la tension était à son comble. Le PSG a décroché sa qualification pour la demi-finale dans les toutes dernières minutes, grâce à un but de Marquinhos et d'Eric Maxim Choupo-Moting dans les arrêts de jeu. Celui qui n'aurait même pas dû rester au PSG a permis à Neymar, Kylian Mbappé et tous ses autres coéquipiers de décrocher la victoire tant espérée. L'euphorie a alors gagné le terrain et puis ensuite les vestiaires !

M. Pokora a choisi de débriefer le match sur Twitter, livrant son analyse personnelle, au risque de s'attirer les foudres de certains supporters qui savent très bien que son club de coeur est l'Olympique de Marseille. "Bien pour Paris, la France, mais soyons lucide, Atalanta à la rue à part leur pressing pendant 30 min et Gomez c'est pas au niveau final 8 de la C1. L'Italie c'est faible cette année, leur champion sorti par le 7e de Ligue 1 et Immobile 36 buts en serie A, c'est dire...", a commenté M. Pokora, en faisant notamment référence à l'élimination de la Juventus Turin par l'Olympique lyonnais.

Suite à cette publication, le chanteur, toujours en vacances sur la Côte d'Azur avec sa compagne Christina Milian, a reçu quelques réponses peu sympathiques. "Concentre-toi sur ta musique pour pisseuses de 13 ans ça vaut mieux", lui a écrit un internaute. Pas de quoi vexer M. Pokora qui est resté posé et a montré qu'il a de la repartie. "Pour ta maman aussi. T'as oublié y a pas que les jeunes ;) Visage envoyant un baiser. Bravo quand même pour la qualif", a-t-il répondu, se montrant fair-play vis-à-vis de la victoire du PSG. Matt ne le cache pas, il aimerait revivre de telles euphories avec l'OM en Ligue des champions. Un jour peut-être...