Lil Uzi Vert devient le premier humain à acheter une planète, après son diamant frontal à 24 millions

Pas même la Nasa ne sait si c'est réellement faisable. Lil Uzi Vert serait en train d'acheter une planète, comme l'a révélé l'artiste Grimes - aussi compagne d'Elon Musk - dans un tweet paru le 22 juillet 2021. Le rappeur américain a donc opté pour Wasp-127b, une exo-planète géante et gazeuse, 1,4 fois plus grande que Jupiter. Elle est infiniment plus grande que la Terre.

"J'ai essayé de surprendre tout le monde", a commenté Lil Uzi Vert lorsque Grimes a vendu la mèche. "Les démarches sont presque terminées pour qu'il demande légalement l'achat de Wasp -127b. C'est énorme ! Il s'agit du premier être humain à posséder légalement une planète", a souligné la mère de X AE A-Xii (1 an). Pour l'heure, la Nasa assure qu'il est impossible d'acheter une planète.

Pourtant, des experts existent sur le sujet. Gregory Laughlin, professeur d'astronomie à l'université de Yale, a développé une formule permettant d'estimer le prix d'une planète. Lui non plus n'est pas au courant d'une démarche permettant d'acheter un corps céleste aussi gros. Cependant, il estime que la planète Wasp-127b, découverte en 2016, est parfaite pour un premier achat.

"Je la recommanderai aux acheteurs, mais sachez que sa proximité avec l'étoile majeure de son système la rend inhabitable à une vie basée sur le carbone. Le flux constant d'énergie qu'elle reçoit de cette étoile permet de mettre facilement des objets en orbite. Je m'attends à ce que d'autres planètes extrasolaires détectées plus proches de la Terre comme Proxima b ou Kepler 186-f soient à des prix bien plus élevés, faisant de la vente de Wasp-127b une excellente affaire pour le premier acheteur", a développé l'expert auprès de Rolling Stone.