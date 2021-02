Lil Uzi Vert : Il se fait implanter un énorme diamant hors de prix sur le front !

Dans ses dernières stories Instagram, Lil Uzi Vert a permis à ses près de 14 millions de followers de regarder le diamant de plus près. Il a également expliqué qu'il se ferait prochainement poser un socle pour maintenir la pierre. En attendant, elle bouge et a occasionné une blessure. Uzi a saigné du front et montré le petit écoulement aux internautes.

Cette pose a évidemment suscité de nombreuses réactions. "J'ai mal à la tête rien qu'en regardant ça", "Ce n'est pas centré et ça me tue", "Renforce ta sécurité rapprochée. Tu as littéralement 24 millions sur la tête", peut-on lire sur Instagram, en plus des nombreuses références à Thanos, le méchant de la saga Avengers et détenteur des gemmes de l'infini.

Côté musique, Lil Uzi Vert est comme ses nombreux pairs paralysé par la pandémie de Covid-19, qui l'empêche de se produire sur scène. Il a tout de même sorti l'année dernière un nouvel album, Pluto x Baby Pluto, en collaboration avec Future.