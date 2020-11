Lil Wayne au plus mal : il risque désormais 10 ans de prison, après s'être fait larguer

Période compliquée pour Lil Wayne. Tout a commencé au début du mois de novembre, lorsqu'il s'est mis à soutenir publiquement Donald Trump, candidat perdant à la course à la Maison Blanche. Il s'attirait alors les foudres de nombreux fans et se faisait, au passage, larguer par le mannequin Denise Bidot, avec qui il était en couple depuis plusieurs mois. Après cette déconfiture, TMZ.com annonce que Lil Wayne vient d'être inculpé pour port d'arme illégale.

Un crime passible de 10 ans de prison jusqu'à la perpétuité selon les cas. Le dossier du rappeur est cependant déjà bien chargé. Il avait déjà été condamné pour une infraction grave en rapport avec les armes à feu (aussi bien pour possession que revente) dans l'État de New York en 2009.

Les faits de port d'arme illégale remontent à décembre 2019. Des agents fédéraux avaient alors fouillé son jet privé, au sein de l'aéroport de Miami. Il était passager de l'appareil, qui a fait une escale en Floride avant de rejoindre la Californie. À l'époque, l'avocat de Lil Wayne, Me Howard Srebnick, disait que son client était "libre de partir", même si des armes et de la drogue avait été retrouvé dans l'enceinte de l'appareil. Désormais, il semblerait que les agents fédéraux aient conclu que Lil Wayne était en possession illégale d'armes à feu et de munitions.

D'après l'avocat du rappeur, Lil Wayne a été inculpé pour avoir eu en sa possession un pistolet plaqué or dans ses bagages en décembre dernier. "Il n'y a pas de preuves qu'il a déjà tiré avec, sorti ou utilisé pour faire peur à quelqu'un. Il n'y a pas de preuves qu'il est une personne dangereuses. Il a été inculpé à cause d'un délit dans le passé, il est interdit pour lui de posséder une arme à feu", a développé Me Howard Srebnick, dans des propos rapportés par TMZ.com. Lil Wayne pourra se défendre dans une cour de Justice dès le mois prochain.