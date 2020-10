Lily Allen : Bientôt un troisième enfant avec David Harbour ? Elle répond

Voilà plus d'un an que Lily Allen fréquente l'acteur américain David Harbour, et près d'un mois que le couple s'est marié lors d'une cérémonie Rock'n'Roll à Las Vegas. En pleine tournée de promotion pour le lancement de son sex toy - oui, vous avez bien lu - la chanteuse anglaise de 35 ans a accordé une nouvelle interview au magazine Sunday Times de ce 25 octobre 2020. L'occasion pour la star d'évoquer son désir d'enfant avec son nouveau mari.

De son premier mariage avec l'entrepreneur Sam Cooper, terminé en 2016, Lily Allen est déjà l'heureuse maman de deux filles : Ethel et Marnie, 8 et 7 ans. Remariée, l'interprète de Smile espère bien avoir d'autres enfants avec David Harbour. "D'autant plus que Marnie grandit tellement. Je me dis, 'Non, mes bébés !' J'aime avoir des enfants autour de moi, a-t-elle confié. Les petites terreurs qui courent partout dans la maison me manquent." Bien que le désir se fasse sentir, Lily Allen n'est pas pressée pour autant et compte prendre son temps pour concevoir son troisième enfant : "Je suis vraiment bien aujourd'hui. Je ne sais pas si je jouerais mes hormones à ce stade précis", a-t-elle nuancé, avec l'honnêteté et l'humour que ses fans lui connaissent.