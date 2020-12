Lily Allen "incroyable" : déclaration enflammée de son mari David Harbour, un autre homme

Fou amoureux de Lily Allen, David Harbour a adressé une magnifique déclaration à sa femme dans le magazine People. Marié depuis septembre 2020 à la chanteuse de 35 ans, la star de la série Stranger Things a confié toute la chance qu'il a d'avoir une épouse si parfaite.

"J'ai épousé une femme magnifique et incroyable que j'aime (...) Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi profondément gentil qu'elle. Je ne me suis jamais senti si bien avec une autre personne", a-t-il confié. Très admiratif de son épouse et se considérant comme l'homme le plus chanceux de la Terre, il a ajouté : "Elle est vraiment une personne profondément bienveillante et j'aime ça chez elle."

L'acteur de 45 ans se veut très proche de Marnie et Ethel (7 et 9 ans), les filles de Lily Allen nées de son précédent mariage avec Sam Cooper, terminé en 2018. David Harbour a confié se sentir davantage "homme" depuis qu'il s'occupe de ses belles-filles : "Je suis en couple avec trois femmes qui ont toutes des opinions très différentes sur moi à différents moments." Ce beau-papa très investi a également affirmé : "Je me sens juste un peu plus comme un adulte."