Lily-Rose Depp montre ses aisselles poilues : les internautes plébiscitent

Ça fait du bien de voir Lily-Rose Depp s'accepter pleinement et faire fi du regard des autres. Le 28 octobre 2016, elle expliquait lors d'une interview à ELLE avoir souffert d'anorexie. "Franchement, tout ça me perturbe, je vois toujours ces commentaires sur Instagram : 'Elle ne mange pas', 'elle est anorexique' etc. Ça m'attriste parce que je l'ai été plus jeune et ça a été dur d'en sortir. Tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point c'est difficile d'en revenir (...) Aujourd'hui, je suis bien avec mon corps", confiait-elle.

Depuis sa rupture récente d'avec Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp semble plus heureuse que jamais et profite à fond de son célibat. Sortie avec des amis, soirées, journées piscine ensoleillées... L'actrice de Planétarium fait durer encore un peu l'été.