Lily-Rose Depp : Selfie en bikini, elle régale ses admirateurs

Pendant que sa maman Vanessa Paradis poursuit la promo de son futur film (Cette musique ne joue pour personne, réalisé par son mari Samuel Benchetrit et en salles le 29 septembre prochain), Lily-Rose Depp prend du bon temps ! Elle communique avec ses fans par le biais des réseaux sociaux. La jolie blonde y a posté un nouveau charmant selfie...

Lily-Rose Depp compte près de 5 millions d'abonnés sur Instagram ! Près de 5 millions d'internautes à qui elle a adressé plusieurs photos dans sa story du jeudi 29 juillet 2021. La story contient notamment un selfie, que l'actrice et mannequin a pris face à un miroir. Elle y porte un bikini couleur lilas et tient une tasse blanche. Visage de profil et yeux fermés, Lily-Rose n'a ajouté aucun commentaire à l'image.

Toujours sur Insta, Lily-Rose Depp avait reçu, le 28 mai dernier, des milliers de commentaires d'internautes lui souhaitant un joyeux anniversaire. La jeune femme avait célébré ses 22 ans dans la plus grande intimité, dans un jardin à la déco festive, avec un gâteau au chocolat et un bouquet de fleurs. "Gémeaux 22 (...) merci pour l'amour et les souhaits", avait écrit la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp en légende de sa publication.

Au cinéma, Lily-Rose Depp est toujours à l'affiche du film Voyagers, réalisé et écrit par Neil Burger. Elle y donne la réplique à Tye Sheridan et Fionn Whitehead.

Côté coeur, elle a fait l'objet de rumeurs de réconciliation avec son ex-petit ami, Timothée Chalamet. Des témoins ont révélé que les deux acteurs, partenaires dans le film Le Roi (sorti en novembre 2019 sur Netflix) se sont vus à plusieurs reprises. Ils ont notamment fait du shopping dans une boutique de vêtements et d'accessoires vintage. Timothée Chalamet y aurait acheté une robe pour sa petite amie présumée.

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet étaient sortis ensemble pendant plus d'un an avant leur séparation, datant d'avril 2020. Une fois séparé de Lily-Rose, Timothée s'était recasé dans les bras de la charmante Eiza Gonzàlez. Leur brève romance a pris fin au mois d'octobre 2020.