Linda Hardy (Demain nous appartient), son 1er baiser : "Je me sentais redevable"

Mais où est passé Clémentine Doucet ? Alors que la ville de Sète est sens dessus dessous, prise d'assault par un terroriste visant la famille Daunier-Jacob, le personnage de Linda Hardy est complètement absente du programme. Il faut dire qu'après avoir été malmenée par son avocat, elle a décidé d'accompagner sa fille s'installer à Toulouse : l'occasion pour la comédienne de prendre une pause, notamment pour pouvoir participer à Danse avec les stars. Fort heureusement, sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à dévoiler son quotidien, une chance, une aubaine dont ont profité ses fans le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2020.

C'est la fête de l'amour pour tout le monde. L'occasion parfaite pour Linda Hardy de se remémorer ses idylles passées. "Mon premier amoureux à moi s'appelait Stéphane. C'était en CP, raconte-t-elle. Il était blond aux yeux bleus et on faisait la course dans la cour de récréation. Il me laissait gagner de temps en temps." Quand elle a décidé d'apposer ses lèvres sur celle d'un garçon, en revanche, l'actrice et Miss France 1992, ne l'a pas vraiment fait pour les bonnes raisons. "C'était en 3e, poursuit-elle. Il s'appelait Klaus, il était très gentil, de nationalité allemande. C'était le correspondant de Grégory, le garçon que j'aimais en secret. Klaus m'offrait plein de cadeaux et avec le recul je sais que je me sentais un peu redevable. Alors je l'ai embrassé pour le remercier."