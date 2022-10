Linda Hardy en couple avec des hommes qui avaient le double de son âge, elle assume

Linda Hardy est une maman heureuse et fière de sa progéniture. Son fils, Andréa, a déjà hérité de l'ADN de mannequin de sa maman puisque l'adolescent de 12 ans mesure déjà 1,83m. L'ancienne Miss France protège l'identité de son enfant mais dévoile à quelques rares occasion des photos de lui, le visage toujours soigneusement camouflé. Si l'ancienne star de la série Demain nous appartient est aujourd'hui heureuse dans le célibat, elle a par le passé vécu de belles romances. Notamment avec des hommes plus âgés qu'elle, ayant même le double de son âge, comme le confiait celle qui fête ses 49 ans, ce mardi 11 octobre.

Lorsqu'elle était au casting de la série populaire de TF1, son personnage, Clémentine, avait vécu une histoire avec Maxime, un de ses élèves joué par Clément Rémiens. Une différence d'âge qui avait naturellement fait réagir à l'époque. Et sur Instagram, l'ex-reine de beauté avait eu le droit à une question d'un de ses abonnés sur le sujet. L'idée étant de savoir comment elle réagirait si son fils Andréa (née en 2010 d'une précédente union avec un marchand d'art) lui annonçait qu'il était en couple avec une femme de 45 ans. Elle avait alors répondu : "Je serai très mal placée pour lui faire la leçon. À 25 ans, j'ai moi-même eu des histoires avec des hommes de 50 ans. La seule chose qui m'importe, c'est qu'il soit heureux. Je lui poserais des questions pour m'assurer qu'il sait où il va, qu'il y a du respect et de la compréhension, mais je ne remettrais pas en question leur amour."

Un célibat qui lui va parfaitement

Aujourd'hui, Linda Hardy est une femme apaisée. Son célibat la réjouit, et pas question pour elle de se plier à la pression sociale exercée sur certains célibataires, à trouver à tout prix un partenaire. Bien dans sa tête et dans son corps, Linda Hardy a même sorti, pas plus tard que l'année dernière, un livre intitulé Heureuse et en forme. Celle qui a été élue Miss France 1992 a vécu de belles aventures dans le passé et cela lui convient parfaitement ainsi. Elle garde même de bons rapports avec le père de son fils, dont elle est aujourd'hui divorcée. En 2021, elle confiait ainsi dans les pages du magazine Closer, qu'elle "s'entendait bien" avec Peter et qu'il régnait, entre eux, une "harmonie globale". Une séparation réussie.