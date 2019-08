Linda Hardy, maman célibataire : "Je n'ai personne dans ma vie..."

Dans Demain nous appartient sur TF1, Linda Hardy campe le rôle de Clémentine, une professeure de gym qui entretient une relation amoureuse avec un jeune homme (incarné par Clément Rémiens) de 25 ans son cadet. Dans la vraie vie, notre ex-Miss France 1992 est un coeur à prendre...

Interrogée par nos confrères de Paris Match, Linda Hardy – qui est la maman d'un petit Andréa âgé de 9 ans – a en effet déclarer assumer de ne pas avoir encore trouvé l'homme de sa vie. "Je n'ai personne dans ma vie. Mon peu de temps libre, je le consacre à mon fils. Je veux vivre chaque étape de son enfance. Si je devais rencontrer quelqu'un, ça serait une jolie surprise mais je ne cherche pas", a-t-elle assuré.

Qu'on se le dise également, Linda Hardy (45 ans) ne compte pas mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses pour un homme. Elle qui a galéré plusieurs années après avoir accueilli son fils en 2010 ne souhaite pas revivre une période de vaches maigres ! "J'ai dû apprendre à me serrer la ceinture, à vivre plus chichement. Je ne partais plus en vacances, ou peu, et je devais compter mes sous", s'est-elle souvenue. Il y a deux ans, avant de renouer avec le succès grâce à Demain nous appartient, la comédienne que l'on retrouvera dans quelques semaines dans la nouvelle saison de Danse avec les stars (TF1) a aussi lancé sa propre marque de bonbons sans sucre pour les enfants, Gimme Five.

Durant sa petite traversée du désert après la naissance d'Andréa, Linda Hardy a également divorcé du père de son enfant, un marchant d'art qu'elle avait épousé en 2008.

