Linda Hardy retrouve les parquets de danse... auprès de Julien Lepers !

Voilà bien longtemps qu'on avait pas vu ces deux-là sur le dancefloor. Linda Hardy et Julien Lepers, qui ont chacun leur tour illuminé le parquet de l'émission Dance avec les stars, se sont retrouvés à l'occasion d'une compétiton très similaire... mais loin des caméras de TF1. Le dimanche 6 février 2022, la 7e édition du grand concours départemental Danse avec les seniors a effectivement eu lieu dans la salle Apollon du palais Acropolis de Nice.

Cette 7e édition de l'évènement a été chapotée par Linda Hardy, Miss France 1992, comédienne et présidente du jury, accompagnée par Gaëlle Frontoni, la vice-présidente du Département, et par Martine Kaisserlian, la directrice des études au centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse du centre niçois OFF JAZZ. Julien Lepers était quant à lui au micro pour présenter la compétition. De quoi lui rappeler des souvenirs, lui qui avait virevolté au bras de Silvia Notargiacomo en 2016 - il n'avait hélas obtenu que la huitième place du podium.

Le concours Danse avec les seniors s'est déroulé sous les yeux d'Eric Ciotti, le député de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes. Mariora Cheptene et Steeve Gaudet, triples champions du monde de danse sportive, ont réalisé des démonstrations de danse entre les différents passages des couples finalistes. Les gagnants de ce concours sont Christine et Gérard Boniol, de Nice, qui ont dansé un tango, un rock swing et une valse lente, face à neuf autres duo de danseurs. Toutes nos félicitations...