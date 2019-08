Lindsay Lohan : Cette relation avec un beau prince saoudien qui intrigue

Lindsay Lohan est-elle réellement en couple avec le prince saoudien Mohammad bin Salman ? Rien n'est moins sûr. Du côté de l'entourage de la star, on dément totalement le moindre lien amoureux. Seule information confirmée : le duo se connaît réellement et s'est rencontré il y a environ un an lors d'un Grand Prix de Formule 1. En ce qui concerne les rumeurs de cartes de crédit offertes à la belle actrice emballées dans du papier cadeau, il s'agirait d'inventions, selon ses représentants officiels.



Elle aurait pourtant son petit succès dès qu'elle se rend à Dubaï... et elle le fait de manière très régulière. Comme ses proches le confirment à Page Six, Lindsay Lohan est régulièrement courtisée par de hauts dignitaires du Moyen-Orient. "Ils sont juste dingues d'elle", expliquent les amis de la comédienne. Il est d'ailleurs indéniable que Lindsay Lohan a pris quelques cours de langue ces derniers mois - et ce, quitte à adopter parfois un étrange accent. En septembre 2018, l'incendiaire célébrité était tant peinée devant le sort d'une famille de réfugiés parisiens qu'elle tentait de ramener les enfants à son hôtel sans le consentement de leur parents. La pauvre Lindsay se prenait certes une gifle, mais elle prouvait aussi qu'elle ne parlait pas seulement son anglais natal.

Lindsay Lohan a-t-elle vraiment le temps d'être amoureuse ? Outre son rôle récurrent dans la série Sick Note - avec Rupert Grint -, son apparition récente dans le film d'horreur Among the shadows - sorti aux Etats-Unis en mars 2019 -, elle est aussi et surtout devenue la reine des nuits helléniques en ouvrant des boîtes de nuit et des beach clubs en Grèce. Son expérience professionnelle à Mykonos avait d'ailleurs été l'objet d'un tournage de télé-réalité made in MTV qui, hélas, n'a pas su trouver son public. Pas plus que le fameux beach club, d'ailleurs, qui a fini par fermer ses portes...