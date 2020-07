Line Renaud pimpante pour ses 92 ans : champagne, cadeaux... et Pascal Obispo

Comme tous les ans, Line Renaud a été inondée de messages pour son anniversaire. Ses plus proches amis n'ont pas manqué de la célébrer, à l'instar de Laeticia Hallyday. "Happy Birthday ma Linette, forte de toutes tes valeurs d'amour, de courage, de bienveillance et de respect partagées pendant tant d'années avec l'homme qui était ma vie et qui continue aujourd'hui encore de nous guider et nous inspirer. Que cette journée d'anniversaire te soit douce et joyeuse, que cette nouvelle année t'apporte toujours plus de paix et d'amour. I love you to the farthest reaches of the universe", a écrit la maman de Jade et Joy sur Instagram, avec plusieurs photos de Line et celui dont elle avait lancé la carrière, Johnny Hallyday.