Line Renaud : Sa "soirée surréaliste" avec les Macron et les Hallyday

Line Renaud a passé cinq mois à ne plus pouvoir bougée, allongée dans sa maison de La Jonchère, sur les hauteurs de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). La faute à une vilaine chute et a une fracture de la cheville. Mais cet accident n'est à présent plus que de l'histoire ancienne. La comédienne de 91 ans et demi est à nouveau sur pieds et revient livrer de nombreux souvenirs dans le dernier numéro M, le magazine du Monde , dont elle faisait la couverture.

Qui peut se vanter d'avoir connu autant de présidents de la République et de premières dames qu'elle ? Peu de gens. Line Renaud a des anecdotes, toujours bien bienveillantes sur tout le monde. "Furieusement tonique pour revisiter son histoire de France", comme l'écrit le magazine du Monde, l'ancienne meneuse de revue évoque tour à tour Vincent Auriol, René Cotty, François Mitterrand, bien évidemment son grand ami Jacques Chirac décédé le 26 septembre 2019 ou encore François Hollande. Elle se confie également sur sa profonde et sincère amitié pour Brigitte Macron, qu'elle a rencontrée bien avant qu'elle ne devienne première dame et s'installe à l'Elysée avec son époux Emmanuel Macron.

Brigitte et Emmanuel Macron étaient présents lorsque Line Renaud a fêté ses 88 ans le 5 juillet 2016 à Marnes-la-Coquette, dans la maison de Johnny et Laeticia Hallyday qui ne se trouve qu'à quelques kilomètres de chez elle, dans le chic ouest parisien. "Une soirée surréaliste", se souvient Stéphane Bern. Comment le sait-il ? Parce que l'animateur de 56 ans et spécialiste du patrimoine faisait partie des multiples personnalités invitées : Vanessa Paradis, Muriel Robin ou encore Jean-Claude Camus , l'ancien producteur de Johnny Hallyday. D'ailleurs, le Taulier a passé une grande partie de la soirée devant la télé, répétant qu'il aimerait aller vivre à Nice "parce que c'est près de tout".

Cette soirée mémorable a surtout permis à Line Renaud de passer un bon moment en famille. "Je n'imaginais pas que j'avais une famille aussi profonde. Ça me fait de la peine quand vous ne m'appelez pas. Mais ce soir je suis rassurée pour la fin de ma vie", avait-elle déclaré avec émotion devant les bougies de son gâteau.

Avec Brigitte Macron, elle s'appelle

Passionnée de culture et de théâtre tout comme elle, Line Renaud a créé un lien fort avec Brigitte Macron, au point qu'elle se donne régulièrement des nouvelles. "Brigitte me téléphone presque tous les jours. ou elle ou moi. Mais c'est plus souvent elle qui appelle. Elle appelle tous les dimanches soirs", confie Line Renaud.

Certains appels sont plus insolites que les autres. Comme ce jour de l'été 2019 que la comédienne raconte : "Cet été, j'ai eu Brigitte au téléphone : 'Qu'est-ce que tu fais ce soir ?' 'Oh ! Je reste à la maison.' 'J'ai des amis américains qui débarquent. On va faire simple. Steak et pommes frites. Brigitte pourquoi tu viens pas dîner ?' 'Y a des frites, alors je viens !'"

Et c'est de la même façon que le journaliste de M, le magazine du Monde s'est retrouvé à siroter paisiblement une coupe de champagne, puis deux avec Line Renaud dans sa propriété de Rueil-Malmaison.