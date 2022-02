Lio déchaînée au Festival de Luchon : la chanteuse assume pleinement ses cheveux gris !

Le public de Haute-Garonne s'apprête à découvrir les grands gagnants du Festival des Créations TV de Luchon. Après une session 2021 qui s'est déroulée exclusivement en ligne pour d'évidentes raisons, la 24e édition de l'évènement bat son plein avec 83 projections, des rencontres et des remises de prix multiples et variées. Le 10 février 2022, la catégorie documentaire a élu ses gagnants et le 12 février, la fiction aura droit à ses honneurs. En attendant la journée de clôture, durant laquelle seront diffusés tous les projets victorieux, les célébrités défilent en quête d'aventure.

Ils ont tous fait le déplacement pour défendre leur travail. Ont été aperçus sur les lieux, entre deux conférences, Clément Manuel, Lio et Laura Sépul pour Elle m'a sauvé, Angèle Rohé, Christophe Héraut, Mathieu Hannedouche, Alessandra Sublet, Arthur Legrand, Stéphanie Pillonca pour Handi Gang, Anne Percie du Sert, Nicolas Meyrieux et Sophie Labruyère pour Nouvelles graines, Samy Gharbi, Esther Valding pour Demain nous appartient, Bruno Salomone et Christian François pour Boomerang, Mélanie Robert pour Un si grand soleil, Jérémy Banster et Gisèle Casabianca pour Le cri des goélands, Chloé De Torcy et Melha Mammeri pour Art à porter mais aussi Michel Cymes et Dounia Coesens pour La doc et le véto.

Christian Cappe, le directeur général du festival, a également eu la chance et l'honneur de croiser Nathalie Corré, Julie De Bona, Dominique Besnehard, Macha Méril, Nathalie Renoux et Fabian Wolfrom - venu rejoindre ses petits camarades de la série Ici tout commence, dont Francis Huster. Jusqu'à présent, quelques récompenses ont été décernées en avant-première. L'acteur André Dussollier a remporté le prix "coup de coeur" du festival. Yvan Bourgnon a, quant à lui, reçu le Prix excellence pyrénéenne pour la journée climat...