Francis Huster retrouve ses anciens copains d'Ici tout commence au Festival de Luchon !

La fiction télévisée est mise à l'honneur au Festival de Luchon, en Haute-Garonne, du 7 au 13 février 2022. Cette année, l'évènement réserve de nombreuses surprises à son public : 83 projections - des fictions unitaires, des séries, mini-séries ou documentaires - seront, en tout, présentées aux quelques 13 000 spectateurs attendus en salles. Un véritable bonheur, quand on sait que l'édition 2021 avait dû être strictement numérique en raison des contraintes sanitaires.

"Cette 24e édition et les suivantes s'annoncent comme très ambitieuses, dans un contexte où Luchon va considérablement se développer dans les années à venir, avec des investissements publics et privés de plusieurs dizaines de milliers d'euros", explique Christian Cappe, le directeur général du festival à l'AFP. Les deux premiers jours de la programmation ont été réservés à la compétition espagnole, avec pour objectif de "médiatiser des programmes encore inédits de diffusion en France" et "tester les oeuvres auprès du public francophone". Seront ensuite distribués les prix pour la catégorie documentaire, le 10 février 2022, et celui de la catégorie fiction le 12.

Cette année, le jury de professionnels espagnols est présidé par le producteur Jordi B Oliva. Coline Serreau est à la tête du jury fiction, Mireille Dumas s'occupe du jury documentaire. Ont été aperçus, du côté de Luchon, entre deux projections : Patrick Fabre, Eglantine Eméyé, Nadège Beausson-Diagne, Sara Mortensen, Daniel Leconte, Jérémy Banster, Valérie Karsenti, Valentine Rousseau, Justine Planchon, Vincent Poymiro, membres des divers jurys, mais aussi Stéphane Bern et Mélanie Robert pour Bellefond, Philippe Bas, Lucia Passaniti - et sa nouvelle coupe courte -, Francis Huster et Sylvie Ayme pour Meurtres aux îles du Frioul et Charlie Bruneau pour Meurtres à Porquerolles. Fabian Wolfrom, le maléfique Louis de la série Ici tout commence, a également passé une tête et retrouvé ses deux anciens collègues.