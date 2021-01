Lio ose une robe très courte et décolletée, Julien Doré réalise son rêve

L'émission 300 Choeurs fait son grand retour vendredi 8 janvier 2021 sur France 3. Après l'hommage poignant rendu à Joe Dassin il y a quelques mois, l'émission sera désormais consacrée aux plus beaux duos français. Accompagnées de plusieurs chorales, des stars de la chanson ont repris les titres les plus connus.

Et ils sont nombreux à avoir répondu présent à l'invitation, une quarantaine même, toutes générations confondues, pour offrir un show exceptionnel. Comme on le découvre à travers notre diaporama, les téléspectateurs peuvent d'ores et déjà s'attendre à retrouver le duo iconique formé par Pascal Obispo et Natasha St-Pier, lesquels ont collaboré dans le passé sur les chansons Tu trouveras ou Mourir Demain. Lio et Jacky réinterpréteront certainement leur tube des années 1980, Tétéou et Amir et Claire Keim seront réunis sur scène pour peut-être offrir une nouvelle prestation de Que reste-t-il de nos amours/ I Wish U love. Et ce n'est pas tout, Julien Doré réalisera enfin son rêve de chanter avec Dani sans oublier les passages de Kendji Girac, Anggun, Nicoletta, Madame Monsieur ou encore Vianney et Gérard Lenorman.

Leurs voix seront donc mêlées à celles des 300 Choeurs. Des chorales toutes plus magiques les unes que les autres, telles que Gospel pour 100 voix, le Choeur de Pierre, le Choeur des petites mains symphoniques, les Choeurs de France ou encore les Copains d'accords. Bref, une soirée à ne pas manquer !

300 choeurs chantent les plus beaux duos, à découvrir vendredi 8 janvier dès 21h05 sur France 3