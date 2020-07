Natasha St-Pier : Comment Pascal Obispo a "changé" sa vie au pire moment

Après ses chants religieux, Natasha St-Pier fait son come back avec des titres inédits. La star, installée en famille dans le Sud-Ouest, a commencé la promotion de son nouveau disque intitulé Croire disponible le 14 août. À 39 ans, elle continue de tracer sa route dans l'industrie musicale alors qu'elle aurait pu tout arrêter il y a quelques années à cause d'un producteur "abusif"...

Invitée d'Europe 1 le 30 juin 2020, Natasha St-Pier s'est confiée sur ses débuts de chanteuse. Si elle prenait plaisir à chanter, elle ne se voyait pas forcément en faire un métier, se disant qu'elle allait même rentrer au Canada pour devenir infirmière. Par-dessus le marché, elle était tombée entre les mains d'un producteur pas vraiment enclin à partager avec elle les fruits de son propre travail... Et puis, elle a fait la rencontre inattendue de Pascal Obispo. "C'est le premier qui m'a appris à dire non à des producteurs. J'avais à l'époque un producteur qui était un peu abusif et qui gardait mes sous. Et c'est Pascal qui m'a défendue, et qui m'aidée à me sortir de cette situation", a-t-elle confié.

En 2017, lors de la sortie de son livre Mon petit coeur de beurre, elle avait déjà évoqué ses soucis avec son ancien collaborateur dans les pages de Closer et comment sa rencontre avec Pascal Obispo avait été déterminante. Elle déclarait alors : "C'est lui qui s'est aperçu que je n'étais pas heureuse. Quand il a compris que je ne gagnais pas d'argent, que je ne prenais aucune décision, il m'a dit que ce n'était pas normal. Il m'a payé un avocat, puis m'a aidée à trouver un manager digne de confiance." À l'époque, elle avait accusé son manager d'avoir été autoritaire et d'avoir tout décidé pour elle jusqu'à la pose d'implants mammaires !

Entre Natasha St-Pier, ancienne candidate à l'Eurovision, et Pascal Obispo s'est alors ensuivie une collaboration heureuse. "Pascal a eu une très grande importance dans ma vie. Il a fait des chansons qui m'ont propulsée au-devant de la scène", a-t-elle ajouté sur Europe 1. Ensemble, ils ont notamment cartonné avec les tubes Mourir demain et Tu trouveras.