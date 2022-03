Lio victime de violences conjugales par son ex : "La blessure est toujours là"

A l'occasion de la programmation d'une fiction Elle m'a sauvé sur les violences conjugales avec en vedette Lio le 29 mars prochain sur M6, la chanteuse a été invitée à parler de cette problématique sur les ondes de RTL. En effet, elle avait elle-même médiatisé les violences de son ex mari dans les années 1990.

Ce samedi 12 mars, les auditeurs d'On refait la télé pourront entendre l'interprète du tube Banana Split invitée à livrer son expérience sur les violences conjugales. Aussi, la chanteuse et comédienne qui s'est souvent engagée dans la lutte pour les droits des femmes a pu livrer ses impressions sur le tournage : "Je suis une hyper-émotive. Le tournage s'est fait d'une manière assez douce pour moi. Et j'ai pu accueillir le bouleversement qui était celui des acteurs. Tout devenait très concret. Le réalisateur a réussi quelque chose de formidable, il fait vraiment pénétrer le public dans l'intime. On le reçoit vraiment en plein visage, c'est un uppercut."

Reconnaissant que ce genre de projet lui coûte, elle a alors poursuivi : "Moi à chaque fois, sincèrement, j'ai un point énorme. Là on en parle, je ne suis pas la même qu'il y a cinq minutes. Je crois que ça reste, en fait. On doit se débrouiller parce que c'est tellement traumatisant, et quoiqu'il arrive, c'est à vie. La blessure est toujours là, a-t-elle déclaré avant de défendre la singularité du projet de M6. Ce qui est intéressant, c'est que là on m'a offert le rôle d'une avocate. Je suis de l'autre côté : celle qui aidait, celle qui avait la maîtrise de quelque chose, qui mettait la loi pour défendre sa cliente. C'était donc pour moi beaucoup moins difficile psychologiquement, émotionnellement."

Lio a enfin déclaré qu'elle "hésite toujours" quand il lui ait proposé de travailler sur des sujets aussi violents. "Je sais que ça me bouleverse trop. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il ne faut pas lâcher. Ça bouge tellement lentement que tout ce qu'on peut faire, il faut y aller" a-t-elle conclu.