Lio : Abstinente depuis 8 ans et dégoutée des hommes ? "Je ne couche plus"

Lio n'est pas celle que vous croyez... Connue pour ses chansons coquines, ses chorégraphies lascives et ses photographies érotiques disséminées régulièrement sur son compte Instagram, la chanteuse de 58 ans a pourtant confié être une femme (très) sage dans l'intimité. Tellement sage qu'elle serait abstinente et n'aurait pas couché avec un homme depuis 8 ans. Interviewée sur France Inter à propos du désir féminin le 11 septembre 2020, l'interprète du titre Banana Split a révélé : "Je ne le connais pas. Parce qu'il a été hypothéqué, forclos par les hommes à qui j'ai voulu plaire, parce qu'ils prennent toute la place. Je suis en abstinence depuis mes 50 ans, je ne couche plus." Interloqué et surpris, l'animateur Augustin Trapenard est resté sans voix face à cette réponse... inattendue.

Amusée, Lio admet toutefois une soirée de débauche avec un "ours". "Ça c'est très différent ! Je l'appelle ours parce que c'est un gentil ours !" explique-t-elle sans pour autant révéler l'identité du mystérieux animal. Pour expliquer les raisons de son abstinence, la chanteuse indique qu'elle a désormais un rapport différent avec son corps mais aussi avec celui des hommes. "C'est évidemment de l'ordre de l'intime et c'est de l'ordre politique. Parce que je ne veux pas payer et je ne veux pas avoir un rapport qui est celui d'un intérêt. Je ne veux plus de ça ! Je ne veux plus de ce rapport-là avec mon corps aux hommes. Et on demande toujours une rétribution trop trop forte à la femme." explique-t-elle

Fervente militante contre les violences conjugales (elle qui a été victime de violences de la part d'Alexis Zad), la maman de Nubia (née en 1987), Igor (né en 1993), Esmeralda (née en 1995), Garance et Léa (nées en 1999) et Diégo (né en 2003) a conclut l'interview en regrettant le laxisme de certains membres du gouvernement (comme Marlène Schiappa et Gérald Darmanin) face aux agressions envers les femmes notamment aux viols.