Lionel et Cathy (L'amour est dans le pré) en couple ? Supercherie et révélations

Lundi 14 décembre, les deux agriculteurs Cathy et Lionel ont fait une petite blague à Karine Le Marchand lors du bilan de L'amour est dans le pré 2020 du 14 décembre.

La viticultrice hyperactive de 41 ans et l'éleveur de vaches laitières de 42 ans ont tous les deux vécu une désillusion lors de l'aventure. Alors qu'elle cherchait un homme avec du tempérament et aussi actif qu'elle, Cathy a vite été déçue lors de la venue de son unique prétendant François, un caviste de 41 ans. Très vite, elle a compris qu'ils n'avaient pas du tout le même mode de vie et a même pensé que son prétendant avait peut-être menti dans son courrier. C'est donc seule qu'elle avait terminé l'aventure.

Concernant Lionel, après le départ de Christine (58 ans), une esthéticienne venue du Vaucluse, il s'était rapproché de Muriel, une assistante commerciale venue de Saône-et-Loire de 53 ans. Avant qu'elle ne rentre chez elle, ils avaient promis de se revoir chez la prétendante pour poursuivre l'aventure. Ils s'étaient même embrassés. Mais il faut croire que la situation a changé avant qu'il ne se rende chez "Mumu" puisqu'aujourd'hui, c'est au bras de Cathy qu'il est arrivé.

Le couple est arrivé main dans la main face à Karine Le Marchand. Surprise, la présentatrice leur a demandé ce qu'il se passait. Mais elle a bien vite compris que les deux agriculteurs lui faisaient une blague. Une fois la supercherie révélée, ils ont chacun fait le bilan de leur aventure. En voyant les images, elle s'est rendue compte de sa froideur. "J'ai été élevée par mon papa, comme un homme", a-t-elle justifié ce comportement. Mais avec le temps, elle espère changer cela.

De son côté, Lionel a expliqué qu'il plaisait à tout le monde et a demandé à Karine Le Marchand si elle pourrait craquer sur lui. "Tu n'es pas mon type d'homme", a-t-elle répondu en précisant tout de même qu'il était bel homme. Il a ensuite révélé qu'il que Christine et lui étaient de nouveau en contact après son départ. Mais elle lui a vite expliqué qu'elle n'était pas prête pour une relation. C'est donc avec Muriel qu'il a poursuivi l'aventure mais il n'avait pas le déclic. "Je n'ai pas trouvé la bonne", a-t-il conclu.